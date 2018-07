Frankfurt/Main (dpa) - Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der angeschlagene Warenhauskette Karstadt sollen heute in der achten Runde in Frankfurt am Main fortgesetzt werden. Bislang hatte sich noch keine Einigung bei den von Verdi als «hart und schwierig» eingeschätzten Gesprächen abgezeichnet. Angesichts von fünf weiterer Filialschließungen, die das Unternehmen in dieser Woche angekündigt hatte, fordert Verdi von Karstadt eine Standort- und Beschäftigungsgarantie.