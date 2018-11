Halifax (dpa) - Die kanadische Polizei hat nach eigenen Angaben ein mögliches Blutbad am Valentinstag verhindert. Drei Verdächtige seien gefasst, ein vierter Mensch sei tot in seiner Wohnung aufgefunden worden, meldeten örtliche Medien. Einen terroristischen Hintergrund schlossen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen aus. Einzelheiten des geplanten Anschlags sollten noch im Laufe des Tages von offizieller Seite in Halifax veröffentlicht werden. Medieninformationen, nach denen das Blutbad in einem Einkaufszentrum geplant war, wurden zunächst nicht bestätigt.