Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett berät heute über die Entsendung zusätzlicher Soldaten nach Mali und in den Irak. Sie sollen den Kampf gegen islamistische Terroristen in Afrika und im Nahen Osten unterstützen. Ins westafrikanische Mali will die Regierung künftig bis zu 650 Soldaten schicken. Sie sollen unter anderem mit Aufklärungskräften zur Umsetzung eines Friedensabkommens beitragen. Die Mandatsobergrenze für den Einsatz im Irak soll von 100 auf 150 Soldaten steigen. Die Bundeswehr bildet in der nordirakischen Stadt Erbil kurdische Soldaten aus, die gegen die Terrormiliz IS kämpfen.