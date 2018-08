London (dpa) - James-Bond-Darsteller Daniel Craig hat sich bei den Dreharbeiten zum neuen 007-Streifen «Spectre» am Knie verletzt. Während der österlichen Drehpause habe er sich einer Arthroskopie unterziehen müssen, teilte die Produktionsfirma Eon mit. Es habe sich «nicht um eine große Sache» gehandelt. Craig könne bei der Fortsetzung der Dreharbeiten am 22. April in den Pinewood Studios bei London dabei sein. Der Film soll am 6. November Weltpremiere feiern.