Turin (dpa) - Spanien und Italien haben sich in der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 mit einem Remis getrennt. Die Spanier waren beim 1:1 in Turin lange Zeit die bessere Mannschaft und mussten spät den Ausgleich hinnehmen. Stürmer Vitolo hatte Spanien nach einem Fehler von Italiens Kapitän Gianluigi Buffon in Führung gebracht. Daniele De Rossi glich per Foulelfmeter acht Minuten vor dem Ende aus. Die beiden Teams liegen mit jeweils vier Punkten in der Gruppe G hinter Spitzenreiter Albanien. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM 2018.