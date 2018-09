Köln (dpa) - Die Innenminister der Länder kommen heute zu ihrer Herbstkonferenz in Köln zusammen. Sie wollen bei dem zweitägigen Treffen vor allem über islamistischen Terror und Gefahren durch den Salafismus sprechen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger will als Vorsitzender der Konferenz besonders die Prävention ins Blickfeld rücken. Die Minister beraten, wie junge Leute vor einer Radikalisierung und einem Abgleiten in die gewaltbereite Salafistenszene geschützt werden können. Es geht auch darum, wie die Länder hier enger zusammenarbeiten können.