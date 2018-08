Berlin (dpa) - Die IG Metall ruft heute bundesweit erneut zu Warnstreiks auf. Nach der ersten großen Welle am Freitag sollen im Tarifstreit mit den Arbeitgebern in der Metall- und Elektroindustrie unter anderem Betriebe in Bayern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hessen und Baden Württemberg betroffen sein. Bei Porsche in Stuttgart ist eine Kundgebung mit Betriebsratschef Uwe Hück geplant. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hatte am Wochenende den Arbeitgebern auch mit unbefristeten Streiks gedroht. Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Geld.