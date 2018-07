Stuttgart (dpa) - Ein ICE hat einen Mann beim Überqueren von Bahngleisen in Stuttgart erfasst und getötet. Nach dem mutmaßlichen Unfall war der S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr in der Landeshauptstadt stundenlang stark gestört, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Züge des Fern- und Regionalverkehrs hielten erst einmal nicht mehr am Stuttgarter Hauptbahnhof. Der Mann war der Polizei zufolge mit einem Begleiter vom Bahnhof Feuerbach nach Zuffenhausen unterwegs. Als die Männer versuchten, die Gleise zu überqueren, wurde einer der beiden von dem Intercity-Express erfasst.