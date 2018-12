Paris (dpa) - Hunderttausende Menschen wollen heute in Frankreichs Hauptstadt Paris gegen den Terror demonstrieren. An dem Protestmarsch werden sich zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs beteiligen, unter ihnen Kanzlerin Angela Merkel. Eine beispiellose Gewaltwelle islamistischer Attentäter hatte in der zurückliegenden Woche 17 Menschen im Großraum Paris das Leben gekostet. Vor der Demonstration werden europäische Innenminister, unter ihnen der deutsche Ressortchef Thomas de Maizière, mit US-Justizminister Eric Holder über die Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung sprechen.