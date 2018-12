Athen (dpa) - Rund 500 überwiegend aus Afghanistan stammende Migranten haben in Athen lautstark für die Öffnung der Balkanroute demonstriert. Sie verließen ein Flüchtlingslager in Piräus und marschierten nach Athen. «Macht die Grenze auf» und «Wir sind auch Menschen», skandierten sie, wie das griechische Fernsehen berichtete. Seit mehreren Wochen sind Tausende Flüchtlinge in Griechenland gestrandet. Die Balkanroute nach Westeuropa ist inzwischen faktisch dicht. Nach Slowenien, Kroatien und Serbien lässt auch Mazedonien nur noch Menschen mit gültigen Reisepässen und Visa passieren.