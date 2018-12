Tel Aviv (dpa) - Ein 112 Jahre alter Holocaust-Überlebender gilt jetzt als ältester Mann der Welt. Das teilte die deutsche Pressestelle des «Guinness-Buch der Rekorde» mit. Der Mann namens Israel Kristal wurde demnach am 15. September 1903 in Zarnow in Polen geboren. 1944 wurde er nach Auschwitz deportiert. Er überlebte das Konzentrationslager und wanderte 1950 nach Israel aus. Kristal lebt heute in der israelischen Hafenstadt Haifa. Der bisherige Titelträger, Yasutaro Koide, war zu Jahresbeginn mit 112 Jahren in Japan gestorben.