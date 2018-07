Berlin (dpa) - Die Hoffnungen auf einen Ukraine-Krisengipfel noch in dieser Woche sind geplatzt. Das teilte Außenminister Frank-Walter Steinmeier nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Russland, der Ukraine und Frankreich am Abend mit. Er sagte, an den Vorausetzungen für ein solches Treffen müsse noch gearbeitet werden. In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Minister, die im September in Minsk getroffenenen Vereinbarungen müssten Grundlage für die Suche nach einer Friedenslösung sein. Dagegen wird allerdings immer wieder verstoßen.