Berlin (dpa) - Hoffenheim hat mit einem 5:0-Sieg bei Hertha BSC die Sorgen vor dem Abstieg in der Hauptstadt neu entfacht. Für Hoffenheim trafen: Sejad Salihovic, Sven Schipplock und Sebastian Rudy. Außerdem schoss John-Anthony Brooks schon in der 23. Minute ein Eigentor. Es war der höchste Sieg von Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga. In der Tabelle rückten die Hoffenheimer am 17. Spieltag mit 26 Punkten als Siebter an die Europa-League-Ränge heran, Hertha hat auf Rang 13 nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone.