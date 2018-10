München (dpa) - Uli Hoeneß will an die Spitze des FC Bayern München zurückkehren. Der 64-Jährige werde für das Präsidentenamt kandidieren, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister auf seiner Homepage mit. Die Wahl findet im November diesen Jahres auf der Hauptversammlung des FC Bayern statt. Amtsinhaber Karl Hopfner werde nicht mehr für ein Amt im Präsidium kandidieren. Der ehemalige Profispieler Hoeneß hatte nach drei Jahrzehnten als Manager am 27. November 2009 das Präsidentenamt übernommen und bis zu seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung bis März 2014 innegehabt.