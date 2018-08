London (dpa) - Es ist der Tag der Entscheidung: Bleiben die Briten in der EU oder verlassen sie den Club der 28? Trotz vieler Warnungen aus der ganzen Welt vor einem Brexit - also einem EU-Austritt - ist der Ausgang des Referendums völlig offen. Die Wahllokale schließen um 23.00 Uhr deutscher Zeit. Die letzten noch am Wahltag veröffentlichten Befragungen sahen das «Remain»-Lager, das in der EU bleiben will, knapp in Führung. Viele Wähler waren allerdings noch kurz vor der Abstimmung unentschlossen.