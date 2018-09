Wiesbaden (dpa) - In der Abgas-Krise bei Volkswagen könnten nach Bayern auch weitere Bundesländer juristisch gegen den Autobauer vorgehen. Hessen und Baden-Württemberg prüfen rechtliche Schritte. Hintergrund ist wie in Bayern der Kursverlust der VW-Vorzugsaktie nach dem Ausbruch des Diesel-Skandals im September 2015. Das Papier büßte zwischenzeitlich mehr als 40 Prozent ein. Einige Bundesländer haben für die Versorgung ihrer Landesbediensteten in VW investiert und erlitten Verluste. Streitpunkt ist, ob VW womöglich zu spät über das Ausmaß der Software-Manipulationen informierte.