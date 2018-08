Köln (dpa) - Herbert Grönemeyer hat zu einer Fortsetzung der Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen aufgerufen. Er fände es enttäuschend, wie jetzt die Stimmung kippe, sagte der 59 Jahre alte Sänger am Abend bei einer Benefiz-Gala in Köln. Man dürfe den Flüchtlingen jetzt nicht mit einer «diffusen Debatte» ihren letzten Lebensmut nehmen, sagte er. Die Not der Menschen sei für saturierte Mitteleuropäer wohl gar nicht nachzuvollziehen. Es sei eine selbstverständliche «menschliche Geste», den Flüchtlingen zu helfen.