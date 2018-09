Aleppo (dpa) - Auch nach dem Transport der ersten Verwundeten und Zivilisten aus dem umkämpften syrischen Aleppo geben Helfer noch lange keine Entwarnung. Nach Angaben der Organisation Save the Children harren noch immer Tausende Kinder im völlig zerstörten Ostteil der Stadt aus. Viele von ihnen seien ohne Eltern. Auch das Deutsche Rote Kreuz rief zum Schutz der Zivilbevölkerung in Aleppo auf. Der Bürgermeister des zerstörten Ostteils hat in Brüssel an die EU-Staats- und Regierungschefs appelliert, Beobachter in das Krisengebiet zu schicken. Mehr als 50 000 Zivilisten seien in Gefahr.