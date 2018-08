Düsseldorf (dpa) - Risse an einem mehrstöckigen Haus der Düsseldorfer Innenstadt haben mehrere Stunden lang für Aufregung gesorgt. Ein Hotel, das derzeit renoviert wird, sowie die beiden Nachbarhäuser wurden am Nachmittag evakuiert. Nachdem Experten das an der neuen U-Bahn-Linie stehende Gebäude als sicher einstuften, konnten Feuerwehr und Polizei am Abend Entwarnung geben. Die betroffenen Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.