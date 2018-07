Berlin (dpa) - Die Grünen wollen mit Kaufanreizen von mehreren tausend Euro die Zahl der Elektrofahrzeuge in Deutschland steigern. Die Bundestagsfraktion fordert, private Fahrzeughalter beim Kauf eines E-Autos mit 5000 Euro und beim Kauf eines Hybrid-Fahrzeuges mit 2000 Euro zu unterstützen. Ein entsprechender Antrag solle in den Bundestag eingebracht werden, kündigte der Abgeordnete Stephan Kühn in der «Leipziger Volkszeitung» an. Die schwarz-rote Bundesregierung will bis zum Jahr 2020 eine Million E-Autos auf deutschen Straßen.