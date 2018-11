Berlin (dpa) - Vor dem Start der zwölften Verhandlungsrunde zum Freihandelsabkommen TTIP vom 22. bis 26. Februar in Brüssel haben die Grünen den Abbruch der Verhandlungen gefordert. Fraktionschef Anton Hofreiter sagte der «Bild am Sonntag»: «Die Verhandlungen laufen in die falsche Richtung.» Er fordere den Abbruch der undurchsichtigen Verhandlungen. Auch viele Deutsche sind gegenüber TTIP skeptisch. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die Zeitung ergab, dass 41 Prozent in TTIP eher eine schlechte Sache für Deutschland sehen. Nur 25 Prozent halten es für eine eher gute Sache.