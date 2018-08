Stuttgart (dpa) - In Baden-Württemberg wollen Grüne und CDU heute ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Sie hatten sich am Abend endgültig darauf verständigt. Es wird die erste grün-schwarze Landesregierung in Deutschland. Der Entwurf des Koalitionsvertrages, den Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der künftige Vize-Regierungschef Thomas Strobl von der CDU heute präsentieren, muss dann noch jeweils von Parteitagen abgesegnet werden. Der Landtag will Kretschmann am 12. Mai zum Regierungschef wählen.