Immenstadt (dpa) - Bei einem Großbrand in einer Klebeband-Fabrik im Allgäu ist ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer in Immenstadt war am frühen Morgen ausgebrochen. Zehn Mitarbeiter der Nachtschicht hätten sich unverletzt ins Freie retten können, sagte ein Polizeisprecher. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten jedoch eine Rauchgasvergiftung. Rund 150 Mann waren im Einsatz. Teile der Halle stürzten ein. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.