München (dpa) - Bei einem mutmaßlichen Beziehungsdrama ist in München ein Mensch durch Schüsse verletzt worden. Ein weiterer hantierte über längere Zeit mit einer Waffe und löste so einen Großeinsatz der Polizei aus. Der mutmaßliche Täter soll noch am Tatort sein. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Nachbarn wurden aufgefordert, sich nicht am Fenster zu zeigen. Mehr ist noch nicht bekannt. Die Polizei spricht von einer undurchsichtigen Situation.