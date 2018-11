Berlin (dpa) - Der italienische Flüchtlingsfilm «Fuocoammare» von Gianfranco Rosi hat bei der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Erstmals seit vielen Jahren ging die wichtigste Trophäe damit an einen Dokumentarfilm. Der einzige deutsche Beitrag im Wettbewerb, das Abtreibungsdrama «24 Wochen», ging bei der von Oscar-Preisträgerin Meryl Streep geführten Jury leer aus. In «Fuocoammare» (deutsch: Feuer auf See) erzählt der 54 Jahre alte Regisseur in teils schonungslosen Bildern vom Flüchtlingselend auf der Insel Lampedusa. Zuletzt hatte Italien 2012 einen Goldenen Bären erhalten.