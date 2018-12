Berlin (dpa) - Da zuletzt immer weniger Bürger zu Organspenden bereit waren, hat Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe an die Bürger appelliert, im Todesfall ihre Organe anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Jeder könne durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit schon morgen auf ein Spenderorgan angewiesen sein, sagte Gröhe der «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Die Regierung habe 2012 Konsequenzen aus dem Fehlverhalten in einigen Kliniken durch striktere Kontrollen in der Transplantationsmedizin gezogen. Verloren gegangenes Vertrauen lasse sich aber nur langsam zurückgewinnen.