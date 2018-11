Düsseldorf (dpa) - Erleichterung pur nach stundenlanger Verspätung: Die Passagiere des ersten Germanwings-Flugs von Barcelona nach Düsseldorf nach der Flug-Katastrophe waren glücklich, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Der Flug 4U 9529 landete trotz Düsseldorfer Nachtflugverbots am frühen Morgen mit Verspätung. Gestern war eine Maschine vom Typ Airbus A320 der Lufthansa-Tochter Germanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf nahe des Ortes Digne in den französischen Alpen abgestürzt. Vermutlich sind alle 150 Menschen an Bord - unter ihnen auch 67 Deutsche - ums Leben gekommen.