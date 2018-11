Bonn (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck will sich mit jugendlichen Flüchtlingen über deren Berufsziele unterhalten. Das Staatsoberhaupt besucht in Bonn einen sogenannten Integration Point der Bundesagentur für Arbeit. Gauck will wissen, welche Fähigkeiten die Flüchtlinge mitbringen und was sie von der Arbeitssuche erwarten. Integrationspunkte gibt es mittlerweile in vielen deutschen Städten. Sie sollen Flüchtlinge bei einem raschen Einstieg in den Arbeitsmarkt helfen.