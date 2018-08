Hamburg (dpa) - Auf dem Gelände einer Chemiefirma in Hamburg ist ein noch unbekanntes Gas ausgetreten und hat einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Mehr als 100 Gäste eines Hotels und weitere Menschen in der Nähe der Firma im Stadtteil Billbrook mussten in Sicherheit gebracht werden. 38 Menschen hätten über Reizungen der Atemwege oder der Augen geklagt, mindestens neun - darunter Feuerwehrleute und Polizisten - seien ins Krankenhaus gekommen. Schwere Verletzungen habe aber niemand erlitten.