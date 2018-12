Berlin (SPD) - SPD-Chef Sigmar Gabriel schließt nach seinem enttäuschenden Wahlergebnis beim Bundesparteitag einen vorzeitigen Rückzug von der Parteispitze aus. «Ich bin für zwei Jahre wiedergewählt worden», sagte Gabriel dem «Spiegel». «Dabei bleibt es.» Der Parteichef hatte bei seiner Wiederwahl am 11. Dezember in Berlin nur 74,3 Prozent der Stimmen erreicht. Es war das mit Abstand schlechteste Ergebnis seiner bisher vier Wahlen. Die SPD verharrt seit Monaten in Umfragen bei Werten um die 25 Prozent.