Wolgast (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel besucht am Nachmittag eine Flüchtlingsunterkunft in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern. Wegen der stark gestiegenen Zahl der Migranten will er sich zusammen mit Ministerpräsident Erwin Sellering ein Bild von der Lage vor Ort machen. Die beiden wollen sich mit den Flüchtlingen und ehrenamtlichen Helfern unterhalten.