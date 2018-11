Dallas (dpa) - Nach den Schüssen auf Polizisten in Dallas ist ein fünfter Beamter gestorben. Das teilte die Polizei der US-Stadt im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Es sollen Heckenschützen gewesen sein. US-Präsident Barack Obama ist in Warschau über die Lage in Dallas unterrichtet worden. Das teilte sein Sprecher Josh Earnest mit. Der Präsident habe sein Team gebeten, ihn laufend über die Situation in der Stadt zu informieren. Der Präsident wollte heute und morgen am Nato-Gipfel in der polnischen Hauptstadt teilnehmen.