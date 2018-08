Washington (dpa) - Der Drummer Andy White, der bei der US-Version des Beatles-Schlagers «Love Me Do» das Schlagzeug gespielt hat, ist tot. Der «fünfte Beatle» starb am Montag im Alter von 85 Jahren im US-Bundesstaat New Jersey, wie CNN unter Berufung auf seine Frau Thea meldet. Der ursprünglich aus Schottland stammende White hatte bei der dritten Aufnahme von «Love Me Do» 1962 mitgewirkt. Laut dem Musikmagazin Rolling Stone erhielt White damals fünf britische Pfund für drei Stunden Arbeit, aber keine Tantiemen. «Love Me Do» war die erste Single der Beatles und 1964 Nummer Eins in den Charts.