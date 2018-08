Paris (dpa) - Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Marseille will die französische Regierung während der Fußball-EM Alkohol in «sensiblen Bereichen» verbieten. «Wir haben Gewalttätigkeiten zwischen Fußballanhängern gesehen, provoziert von alkoholisierten Horden, die zu inakzeptablen Ausschreitungen geführt haben», sagte Innenminister Bernard Cazeneuve in Paris. Er habe die Präfekten in den Regionen aufgefordert, an und um die Spieltage in den EM-Städten den Verkauf, Transport und Konsum von alkoholischen Getränken in solchen Bereichen zu verbieten.