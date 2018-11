Paris (dpa) - Die Terrorserie von Paris mit 129 Todesopfern könnte nach Befürchtung der französischen Regierung nur der Auftakt einer Angriffswelle sein. Die Terrormiliz Islamischer Staat bereite weitere Attacken gegen Europa und seine Verbündeten vor, warnte Premierminister Manuel Valls. Auch der IS drohte in einer neuen Videobotschaft mit weiteren Anschlägen. Präsident François Hollande kündigte an, den UN-Sicherheitsrat im Kampf gegen die Terrormiliz anzurufen. Drahtzieher der Attacken von Paris könnte laut Medien der gesuchte belgische Islamist Abdelhamid Abaaoud sein.