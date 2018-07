Barcelona (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton peilt heute seine fünfte Pole Position in Serie in dieser Saison an. In der Qualifikation zum Großen Preis von Spanien kann dem britischen Mercedes-Piloten wohl vor allem sein Teamkollege Nico Rosberg gefährlich werden. Das Ferrari-Duo Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen dagegen wirkte beim Training auf eine schnelle Runde nicht stark genug für die Silberpfeile. Startplatz eins ist auf dem Ciruit de Catalunya bei Barcelona bedeutend: Bei 18 der 24 bisherigen Grand Prix in Katalonien gewann der Fahrer von der Pole Position.