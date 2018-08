Berlin (dpa) - Der in Berlin festgenommene mutmaßliche Terrorist hatte nach Informationen von «Focus» (online) ein Messerattentat in Berlin geplant - für kommenden Montag. In einem Telefonat mit seinem IS-Kommandanten habe er darum gebeten, endlich zuschlagen zu dürfen, und eine Freigabe für ein Attentat bekommen. Der US-Geheimdienst habe das Gespräch abgehört. Weiter berichtet der «Focus», der Tatverdächtige habe im Polizeigewahrsam seinen Kopf gegen die Zellenwand gestoßen - offenbar, um sich das Leben zu nehmen. Beamte hätten ihm einen Schutzhelm aufgesetzt und ihn gefesselt.