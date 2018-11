Los Angeles (dpa) - Ein Kleinflugzeug, das dem US-Filmkomponisten James Horner gehört, ist in Kalifornien abgestürzt. Dabei wurde der Pilot getötet, berichtet die «Los Angeles Times» unter Berufung auf die Behörden. Weitere Personen waren nicht an Bord. Der Name des Piloten wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Horners Anwalt, Jay Cooper, bestätigte der Zeitung, dass das Flugzeug dem «Titanic»-Komponisten gehörte. Niemand habe seit dem Crash von dem 61-jährigen Horner gehört, sagte er. Horner zählt zu den erfolgreichsten Komponisten in Hollywood.