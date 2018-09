Frankfurt/Main (dpa) - Flugreisende müssen sich auf neue Streiks bei der Lufthansa einrichten. Diesmal legen die Flugbegleiter die Arbeit nieder - los gehen soll es in den kommenden Tagen. Das sagte der Chef der Kabinengewerkschaft Ufo, Nicoley Baublies, in Mörfelden-Walldorf. Details zum Streikplan nannte Baublies nicht. Damit wird die Gewerkschaft des Kabinenpersonals zum erstem Mal in dem Tarifstreit die Arbeit niederlegen. Er läuft schon seit fast zwei Jahren. Mit dem Arbeitskampf will Ufo erreichen, dass die Übergangsversorgung ohne Einbußen für die Mitarbeiter weitergeführt wird.