Berlin (dpa) - Die Chancen, die der Flüchtlingszustrom für den Arbeitsmarkt in Deutschland bieten könnte, lotet heute eine Konferenz bei Bundesinnenminister Thomas de Maizière aus. Experten, Regierungs- und Behördenvertreter gehen in Berlin der Frage nach, inwieweit durch die Flüchtlinge der Fachkräftebedarf in Deutschland verringert werden kann. Mit dabei ist auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, der zugleich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet.