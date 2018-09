New York (dpa) - Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Russlands abgestuft. Die Bonität werde nur noch mit «BBB-» bewertet, teilte Fitch mit. Der Ausblick sei negativ. Fallende Ölpreise und der anhaltende Konflikt mit der Ukraine hätten in Russland zu der schlimmsten Währungskrise seit 1998 geführt, gab Fitch in seiner Begründung an. Mit «BBB-» steht Russland in seiner Kreditwürdigkeit bei Fitch nun auf einer Stufe mit Indien und der Türkei.