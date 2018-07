Los Angeles (dpa) - Der Erotikfilm «Fifty Shades of Grey» hat beste Chancen, den Preis für den schlechtesten Film des Jahres zu gewinnen. Gleich in sechs Kategorien wurde die US-Produktion für die «Goldene Himbeere» nominiert, wie aus einem im Internet veröffentlichten Video des Veranstalters hervorgeht. Auf ebenfalls sechs Nominierungen kamen die Science-Fiction Filme «Jupiter Ascending» und «Pixels» sowie die Krimikomödie «Paul Blart Mall Cop 2». Die Gewinner des Schmähpreises werden am 27. Februar bekanntgegeben, einen Tag vor den Oscars.