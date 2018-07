Nostorf (dpa) - In einer Unterkunft für Flüchtlinge ist in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die 63 Bewohner der zentralen Erstaufnahmeinrichtung in Nostorf-Horst im Kreis Ludwigslust-Parchim wurden unverletzt aus dem brennenden Haus gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv gab es jedoch nicht.