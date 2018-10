Funchal (dpa) - Bei den Bränden auf Madeira sind in der Hauptstadt Funchal 150 Häuser niedergebrannt. Wie die Regionalregierung in einer jüngsten Bilanz weiter mitteilte, wüteten auf der zu Portugal gehörenden Atlantikinsel drei Feuer, darunter eines in unmittelbarer Nähe der historischen Altstadt von Funchal. Drei Anwohner waren bereits in den Flammen ums Leben gekommen. Der in Funchal geborene Fußballstar Cristiano Ronaldo will nach einem Bericht des TV-Senders «SIC Noticias» seiner Heimatinsel finanzielle Hilfe zur Beseitigung der vom Feuer verursachten Schäden zukommen lassen.