Santa Cruz de La Palma (dpa) - Das wohl von einem Deutschen entfachte Feuer auf La Palma hat schon rund 2500 Hektar Pinienwald im Süden der Kanaren-Insel zerstört. Die Flammen seien noch nicht unter Kontrolle, berichteten Medien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Insel. Beim Feuer in einer hügeligen und schwer zugänglichen Gegend um einen Naturpark kam ein Forstmitarbeiter ums Leben. In der vergangenen Nacht wurden nach Angaben des kanarischen Notdienstes in Fuencaliente 1800 Anwohner vorsorglich in Sicherheit gebracht.