Berlin (dpa) - Fast eine Million Fahrzeuge sind seit Jahresbeginn in Deutschland wegen Mängeln in die Werkstätten zurückrufen worden. Das geht aus einer parlamentarischen Antwort der Bundesregierung an die Grünenfraktion hervor, worüber die «Saarbrücker Zeitung» berichtete. Betroffen ist bei mehr als 50 Firmen praktisch die komplette Branche. Gründe für den Rückruf der Autos, Laster, Motorräder und Wohnmobile waren Mängel an Airbags, Motoren und Bremsleitungen. Negativer Spitzenreiter ist BMW mit fast 400 000 zurückgerufenen Fahrzeugen.