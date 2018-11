Islamabad (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag in Pakistan sind mindestens 69 Menschen getötet und mehr als 315 weitere teils schwer verletzt worden. Die Bombe explodierte in einem Park der Millionenstadt Lahore in der Nähe eines Kinderspielplatzes. Unter den Opfern sind hauptsächlich Frauen und Kinder, wie die Behörden mitteilten. Die pakistanische Taliban-Gruppe Jamaat ul-Ahrar bekannte sich zu der Bluttat und erklärte, Ziel seien Christen gewesen. In dem gut besuchten Park waren am Ostersonntag, einem der ersten warmen Tage des Jahres, auch viele christliche Familien.