Istanbul (dpa) - Bei der Neuwahl zum Parlament in der Türkei hat die islamisch-konservative AKP bei den türkischen Wählern in Deutschland überproportional gut abgeschnitten. Auf die AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan seien fast 60 Prozent der in der Bundesrepublik abgegebenen Stimmen entfallen, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Die pro-kurdische HDP wurde in Deutschland nach diesen vorläufigen Ergebnissen mit fast 16 Prozent zweitstärkste Kraft. Insgesamt kam die AKP gestern auf knapp 50 Prozent der Stimmen.