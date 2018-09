Berlin (dpa) - Die Zahl der unerledigten Asylanträge in Deutschland hat fast 400 000 erreicht. Das teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit. Trotz einer starken Personalaufstockung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist die Zahl der offenen Verfahren in den vergangenen Monaten kontinuierlich gestiegen. Allerdings steigerte die Behörde zuletzt deutlich die Zahl ihrer Asyl-Entscheidungen: In den ersten beiden Monaten des Jahres traf das BAMF den Angaben zufolge gut 100 000 Entscheidungen über Asylanträge.