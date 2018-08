Genf (dpa) - In Westafrika sind inzwischen fast 20 000 Menschen an Ebola erkrankt. Die Weltgesundheitsorganisation zählt in Guinea, Liberia und Sierra Leone 19 695 Fälle. Das sind fast 700 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Toten sei in einer Woche um 300 Opfer auf 7693 gestiegen. Die meisten Fälle verzeichnet Sierra Leone mit 9203. Die meisten Toten werden mit 3384 in Liberia gezählt. Darüber hinaus geht die WHO von einer hohen Dunkelziffer aus.